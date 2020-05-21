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Erzurum'da fedakar sağlık kahramanları için "hatıra ormanı" oluşturuldu

ERZURUM HABERLERİ  | 21.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Vali Okay Memiş: - "Erzurum olarak el birliğiyle kenetlendik ve günlük 60-70 pozitif vaka bandındayız. Şehir merkezinde pandemiyi kontrol altına aldığımıza inanıyoruz"

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aktif görev alan 13 bin 316 sağlık çalışanı için oluşturulan "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.

Erzurum-Pasinler yolu üzerindeki Nenehatun Mahallesi'nin Sivişli Tabyası mevkisinde 172 dekarlık alanda 4 bin 31 üniversite, 373 özel ve 8 bin 912 Sağlık Bakanlığı olmak üzere 13 bin 316 sağlık çalışanı için hatıra ormanı oluşturuldu.

Vali Okay Memiş, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile basın mensupları hatıra ormanında sosyal mesafe kuralını gözeterek fidan dikimi yaptı.

Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlı davranışından dolayı Orman Bölge Müdürlüğü ile ekiplerine teşekkür etti.

Kent genelinde yaklaşık 14 bin sağlık çalışanı olduğunu anlatan Memiş, "Burada 30 bin fidan dikeceğiz. Bütün dünya Kovid-19 ile mücadele ediyor. Bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti olarak biz çok iyi yürütüyoruz ve yönetiyoruz." dedi.

Memiş, salgınla mücadelede Erzurum'un çok iyi durumda olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere bütün sağlık çalışanları, başhekimler, hekimler, ebeler, hemşireler ve hastanelerdeki özel güvenlik personeline varana kadar büyük bir özveri içerisinde oldular. Mücadelenin ilk başlangıcından günümüze kadar gerçekten cansiparane mücadele ettiler. En ön cephede, safta yer aldılar ve biz bu pandemiyi kontrol altına aldık. Sağlık çalışanlarımız kadar ekiplerimiz de çok büyük çaba sarf ettiler. Erzurum olarak el birliğiyle kenetlendik ve günlük 60-70 pozitif vaka bandındayız. Şehir merkezinde pandemiyi kontrol altına aldığımıza inanıyoruz."

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