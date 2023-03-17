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Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

17.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce 2012-2015 yıllarında jandarma okulları sınavını "aday numarası kodlama yöntemi" ile usulsüz şekilde kazandığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 astsubay, 1 infaz koruma memuru, 2 öğretmen ve açıkta bulunan 1 polis memuru ile ihraç edilmiş 3 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri beyanında bulunan 11 zanlı salıverildi.

FETÖ/PDY üyesi şüphelilerden 2'si de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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