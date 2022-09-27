Erzurum'da "gülme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı.
Yukarı Mumcu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan "Ne gülüyorsunuz?" tartışması bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçak darbeleri isabet eden Enes K. ile Mehmet G, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olaya karışan C.B. (17), E.C (17), A.Ç (17), M.E.Ç (13) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.Ç. serbest bırakıldı, E.C. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Zanlılardan C.B. ve A.Ç. ise tutuklandı.
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