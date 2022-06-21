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Erzurum'da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın söndürüldü

21.06.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların hayvanları tahliye ettiği yangında, ahır kullanılamaz hale geldi

Erzurum'da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şükrüpaşa Mahallesi Güllülü Caddesi'nde Erkan Karanlıkbulut'a ait, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile saman ve ot balyalarının bulunduğu ahırda yangın çıktı.

Alevleri gören ve yangına müdahale ederek hayvanları dışarı çıkaran mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenenlere ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Ahır sahibi Karanlıkbulut, AA muhabirine, yangının nedenini bilmediklerini söyleyerek, "Yangından hayvanları komşular ve yakınlarımız kurtardı. Saman ve buğdaylarımız yandı." dedi.

Erzurum'da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın söndürüldü

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