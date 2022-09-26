Erzurum'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Erzurum'da, hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karışan ve hırsızlığı meslek haline getirdiği değerlendirilen şüpheliler üzerinden çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kent merkezinde 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 8 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Fatih Y, A.E.K, M.Ç, R.Ş, E.E, E.K, S.T. ve E.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden R.Ş, E.E, E.K, S.T. ve E.T. emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.E.K. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz