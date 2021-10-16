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Erzurum'da İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan "Ömrüm" adlı belgeselin galası yapıldı

16.10.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan "Ömrüm" adlı belgeselin galası yapıldı

Erzurum'da sanatçı İbrahim Erkal'ı anlatan biyografik "Ömrüm" isimli belgesel film seyirciyle buluştu.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala programına, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, İbrahim Erkal'ın yakınları ve davetliler katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü öğrencilerinin tasarladığı "İbrahim Erkal'a saygı" afiş sergisi açılışıyla başlayan programda, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü koordinesinde çekilen, sanatçı İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan "Ömrüm" belgeseli gösterildi.

Proje Yürütücüsü ve Yönetmen Doç. Dr. Abdulkadir Atik, gazetecilere, uzun süren çalışmalar sonucu filmin galasının yapılarak gösterime sunulmasının mutluluk verici olduğunu anlattı.

Belgesel çalışmalarına 2019'da başladıklarını ifade eden Atik, "2 yıl önce başladığımız filmin bu gece İbrahim Erkal belgeselinin galasının gösterimini halka açıyoruz. Bilimsel araştırma projesi olarak başladı, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da devam etti yolculuğumuz. Sanatçının hayatına etki eden insanları bulup o insanların tanıklıklarıyla sanatçımızı anlatmaya çalışmayı hedefledik. Bu çalışma bizim için önemliydi, vefa borcuydu, onu da bir şekilde az da olsa ödediğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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