Erzurum'da ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı dağıtıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı verildi.
Kart alan aileler, belirlenen yerlerde Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapabilecek.
Belediye tarafından ayrıca ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye günlük 9 bin, aylık ise 260 bin ekmek dağıtımı yapılıyor.
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