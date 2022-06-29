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Erzurum'da ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı dağıtıldı

29.06.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı dağıtıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı verildi.

Kart alan aileler, belirlenen yerlerde Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapabilecek.

Belediye tarafından ayrıca ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye günlük 9 bin, aylık ise 260 bin ekmek dağıtımı yapılıyor.

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