YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı

Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı

09.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı

Erzurum'da iki otomobilin bagaj kısmındaki valizlere gizlenmiş 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şahısların kullandığı biri kiralık iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği "Eris"in otomobillerin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine buradaki 5 valizin iç araması yapıldı.

İncelemede, valizlerin içerisinde 103 kilo 550 gram eroin ile narkotik maddeden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan Murat T, Erdem T. ile Caner D, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıHatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandıMalatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Çarşamba

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gündemden düşmüyor! Çok dikkatli kullanılmalı

Gündemden düşmüyor! Çok dikkatli kullanılmalı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.