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Erzurum'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

05.01.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde çarpışan iki otomobil bir binanın bahçesine devrildi. Kazada sürücüler yaralandı.

Erzurum'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Muhammet Faik Orhan idaresindeki 34 JN 7887 plakalı otomobil ile Kadir Gökoğlan'ın kullandığı 25 FF 762 plakalı otomobil İbrahim Polat Caddesi'nde kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yaklaşık 6 metre yükseklikten Yenidoğan Yapı Kooperatifinin merdivenlerine, diğeri ise aynı binanın bahçesinde park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Erzurum trafik kaza yaralı

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