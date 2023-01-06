Erzurum'da iş yerinden ve hastaneden telefon çalan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak Pazar günü Lalapaşa Mahallesi Cumhuriyet İş Merkezi'nde Muhammed Raşit Gülmez'e ait iş yerinden toplam 270 bin lira değerindeki 11 cep telefonu ile bir süre önce Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yatan hastaların cep telefonlarının çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, Ömer Y'nin (18) olay gecesi söz konusu iş merkezine korkuluklardan tırmanıp girdiği, müştekiye ait vitrindeki cep telefonlarını çaldığı ve bu telefonlardan bazılarını Horasan ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçelerinde sattığı tespit edildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Ömer Y'yi kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda motosiklete yakıt almak üzereyken yakaladı.

Zanlının üzerindeki aramada, Gülmez'e ait telefonlar ile bir süre önce hastanelerden çalınan çeşitli marka ve modelde cep telefonu ele geçirildi.

Telefonları sahiplerine teslim eden polis, motosiklet, kask ve zanlının üzerinden çıkan suç gelirinden elde edildiği anlaşılan bir miktar paraya da el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ömer Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

