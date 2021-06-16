Erzurum'da jandarmanın ormanlık alanda bulduğu toy kuşu yavrusu koruma altına alındı

Erzurum'da jandarma ekiplerince ormanlık alanda yalnız bulunan toy kuşu yavrusu, koruma altına alındı.

Kentin Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karıncadüzü jandarma karakolu ekipleri, ormanlık alanda devriye görevi yaparken nesli tükenme tehlikesindeki toy kuşu yavrusunu fark etti.

Yavru kuşu muhafaza altına alan jandarma, koruma altına alınması için Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Bölgeye gelen doğa koruma görevlileri, kuşu Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Yavru kuş, bakım sürecinin ardından tekrar doğaya salınacak.



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