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Erzurum'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

18.10.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Erzurum'da, kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemde sorumluluk bölgelerinde artış gösteren haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayları başta olmak üzere hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla yol kontrol ve aramalarına yoğunluk verdi.

Bu çalışmalar çerçevesinde kentteki bir uygulama noktasında durdurulan araçta, Türk Telekom Müdürlüğüne ait olduğu tespit edilen 100 metre bakır kablo ele geçirildi.

Çalıntı olduğu anlaşılan bakır kablolara el koyan jandarma araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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