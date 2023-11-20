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Erzurum’da kar timleri iş başında

20.11.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kışla mücadelede tüm ekipleriyle sahada görev yapıyor.

Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kışla mücadelede görev yapan Kar Timleri, etkili olan yağış sonrası kaldırım ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde de çalışma yaptı. Bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapan “Kar timleri”, kışla mücadelede canla başla görev yapıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kışla mücadele bizim işimiz” dedi. Başkan Sekmen, “Büyükşehir Belediyemizde görevli ekiplerimiz, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladı. İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1000 iş makinesi ve 1000 personelle gerçekleştirmekteyiz. Hemşehrilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan muhtemel bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayabilirler. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel bir şekilde geçirmeleri için tüm imkânlarımızı halkımızın hizmetine seferber edeceğiz” diye konuştu.

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