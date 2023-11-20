Erzurum’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Şehir merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı başta yollar olmak üzere yaşamı zorlaştırmaya başladı. Karayolları ve belediye ekipleri dün gece başladıkları karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzurum’un Tekman ilçesinde kar yağışı yüzünden okullar bir gün tatil edildi. Erzurum’u diğer illere bağlayan yüksek kesimlerde ve geçitlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor. Erzurum’da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 251 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Şehir merkezinde de kışa hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri kazalara davetiye çıkardı.

