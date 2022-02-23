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Erzurum'da kardan kapanan alternatif yollar da açılıyor

23.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kardan kapanan alternatif yollar da açılıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kardan kapanan kırsal mahallelerin alternatif yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Kardan kapanan mahalle yolunun bulunmadığı kentte, ulaşımın kısa olması nedeniyle vatandaşların kullandığı alternatif yolların da açılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Şenkaya ilçesine bağlı Kürkçü, Aktaş, Kaynak, Şenpınar mahallelerine ulaşım sağlanan alternatif grup yolda iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, tipi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi drone ile görüntülendi.

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