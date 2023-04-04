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Erzurum'da kargo aracının kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı

04.04.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da bir kargo aracının kasasında 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin kargo aracıyla Van'dan Erzurum'a getirileceği ihbarını alan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kuzey Çevre Yolu'nda kargo aracını durdurarak mühürlü kasa kısmında arama yapan ekipler, 15'i çocuk 41 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücü Tahsin K'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaçakçılık ve narkotik suçlarından kaydı bulunan sürücü, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

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