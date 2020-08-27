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Erzurum'da kasa hırsızları 480 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.08.2020 13:10 | Son Güncelleme

Erzurum'da kasa hırsızları 480 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Erzurum'da, bir iş yerindeki çelik kasadan para çalan 2 şüpheli, özel ekiplerin 480 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos'ta Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde duvarı balyozla yıkılarak girilen iş yerindeki çelik kasanın spiralle kesilip 25 bin liranın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

4 özel ekibin oluşturulduğu arama çalışmalarında, şüphelilerin kaçış istikameti boyunca 32 iş yerinin 480 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek hırsızlık faillerinin O.A. (20) ile B.K. (21) olduğu tespit edildi.

Ekiplerin 25 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda bir otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların çaldıkları paranın bir kısmı ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ile B.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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