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Erzurum'da kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 18.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Erzurum'da kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 8 gün önce kaybolan genç kızın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Meydan Mahallesi'ndeki evinden 10 Şubat'ta çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Didem T'nin bulunması için jandarma ve polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip de çalışmaların yapıldığı bölgede kaybolan genç kızı arıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen dere ve göletlerin yanı sıra ilçe kırsalında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Arama Aşkale ekipler Kayıp Kız

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