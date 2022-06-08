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Erzurum'da kene ısırmasından ölen kişinin cenazesi Bursa'da defnedildi

08.06.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kene ısırmasından ölen kişinin cenazesi Bursa'da defnedildi

Erzurum'da kene ısırması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Murat Kurt'un cenazesi, memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Erzurum Şehir Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Kurt'un cenazesi, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Narlıca Mahallesi'ne getirildi.

Kurt'un cenazesi, öğle vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Murat Kurt'un babası Ali Rıza Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlumu keneye kurban verdik. Çok üzgünüm." dedi.

Evli ve iki çocuk babası Murat Kurt (52), Erzurum'un Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'nde araziden Oltu ilçesinde kaldığı otele döndüğünde kendisini kenenin ısırdığını fark etmişti. Keneyi vücudundan çıkardıktan birkaç gün sonra rahatsızlanınca Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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