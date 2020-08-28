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Erzurum’da kombi ve peteklere kışlık bakım

ERZURUM HABERLERİ  | 28.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kombi ve peteklere iç temizliğini yapıyor enerjiden yüzde elli tasarruf sağlıyor.Oltulu Kombi ve Petek temizleme ustası Özkan Macit, Kombi ve Peteklerin bakımının her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini belirterek, “Aksi taktirde kombi içerisindeki biriken kireç peteklerde biriken pislik ve tortu ısı kaybına neden oluyor.

Erzurum’da kombi ve peteklere kışlık bakım

Kombi ve peteklere iç temizliğini yapıyor enerjiden yüzde elli tasarruf sağlıyor.
Oltulu Kombi ve Petek temizleme ustası Özkan Macit, Kombi ve Peteklerin bakımının her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini belirterek, “Aksi taktirde kombi içerisindeki biriken kireç peteklerde biriken pislik ve tortu ısı kaybına neden oluyor. Eğer kombi ve peteklerimizi yıllık düzenli olarak temizletirsek daha az parayla daha çok ısınabiliriz” dedi.
Petek temizleme ve kombi bakımının tamamen profesyonel olduğunu belirten Macit, “Peteklerin bakımı yıllık veya birkaç yılda bir yapılmalıdır. Bu bakımlarda mutlaka profesyonel firmalar tarafından gerçekleştirilmelidir. Kombileri kimyasal ilaçlarla temizlemek, kombinin daha rahat çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bununla beraber sadece petek temizliği değil, aynı zamanda da filtre temizliğinin de düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Kombi petek temizliği, kombiler sökülmeden yapılmaktadır. Kimyasal ilaçlar ve makine kullanımı sayesinde kombilerin temizliği derinlemesine yapılmaktadır. Kullanılan kimyasal ilaçlar, cihazlarınıza hiçbir şekilde zarar vermez” dedi.

Erzurum’da kombi ve peteklere kışlık bakım

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