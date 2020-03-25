Erzurum’da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beledeyeler, şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon işlemleri yapmaya devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele için özel ekipler oluşturan belediyeler, toplu yaşam alanları, iş yerleri başta olmak üzere dezenfekte olmayan yer bırakmamak için 7/24 çalışıyor.

Yakutiye Belediyesi de kurduğu 20 kişilik özel ekiple, sokakları, parkları, marketleri, iş merkezlerini dezenfekte ederken, bir yandan da hazırlattıkları "14 altın kural" broşürlerini vatandaşlara dağıtıyor.

Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için canla başla çalıştıklarını aktardı.

İlgili bakanlıkların belirledikleri kurallar çerçevesinde her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Uçar, "Koronavirüs ile mücadelede ciddi tedbirleri kısa sürede hayata geçiren ve aldığı tedbirleri en ciddi bir şekilde uygulayan ülkemiz oldu. Bizler de beledeyeler olarak hazırladığımız özel ekiplerle şehrin dezenfekte edilmedik tek bir yerini bırakmayacağız." dedi.