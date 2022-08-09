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Erzurum'da koruma altındaki çocuklar ziyaretçilerine aşure ikram etti

09.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar ziyaretçilerine aşure ikram etti

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki koruma altındaki çocuklar, kendilerini ziyarete gelenlere aşure dağıttı.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar koruma evlerindeki ablalarıyla birlikte yaptıkları aşureleri, kendilerini ziyarete gelen konuklara ikram etti.

Çocukların 'Hz. Nuh'un Gemisi' adlı tiyatro oyununun canlandırdığı etkinlikte, dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, çocukların geleneksel ve dini değerleri görerek yaşayabilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çocukların karakter, kişisel, ahlaki ve sosyal gelişimlerini artırmayı hedeflediklerini belirten İlbaş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız için devletimiz çok güzel yuvalar yaptı ve bizler de o çocuklarımıza tüm alanlarda pozitif katkı sunabilecek ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde görev alan ekiplerimiz, düzenledikleri etkinliklerde çocuklarımızın dini değerleri görerek, tarihsel süreci ise anlayarak yaşamaları için eğitimler veriyor. Bu etkinlikleri hazırlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan da bolluk ve bereketin simgesi olan aşure gününün tüm Müslümanlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından çocuklar, etkinliğe katılanlara çocuklar ablalarıyla birlikte hazırladıkları aşureleri ikram etti.

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