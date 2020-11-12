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Erzurum'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 15 kişiye para cezası verildi

ERZURUM HABERLERİ  | 12.11.2020 19:29 | Son Güncelleme

Erzurum'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 15 kişiye para cezası verildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede halkın yoğun olduğu caddeler ile duraklarda sigara içilmesi yasaklanırken, polis ekipleri maske ve mesafe denetimi yaptı.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı denetimlerde vatandaşlar, kurallara uymaları konusunda ikaz edilirken, maske takmayan, durak ve caddede maske takmayarak sigara içenlere ceza uygulandı.

Denetimlerde, kuraları ihlal eden 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

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