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Erzurum'da Kovid-19 tedavisi görenlerin yüzde 95'i aşısız ya da aşısı eksiklerden oluşuyor

09.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl sağlık Müdürü Gürsel Bedir: - "Yoğun bakımda yatan 589 hasta üzerinde yaptığımız incelemede şunu gördük: Bu hastalarımızın yüzde 90'ından fazlası, sayı olarak da yaklaşık 460'ı hiç aşı olmamış. 100'e yakını da sadece birinci doz aşıyı yaptırmış. Her ikisi de aşısız sayılır" - "Servislerde ve yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i, hiç aşı yaptırmamış ya da bir doz yaptırmış kişiler. Hastanede iki doz Biontech aşısı yaptıran bir tane bile yoğun bakım hastası yok. Bu çok ilginç bir veri" - "Sıkıntılı bir varyant olan delta varyantı şu an bütün ülkede, bütün dünyada hakim. Dolayısıyla bizim aşıya inanıp güvenip hiçbir tereddüt duymadan gidip yaptırmamız lazım"

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören hastalar üzerinde yapılan araştırmada, servislerde ya da yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'inin, aşısız ya da aşısı tamamlanmayan kişilerden oluştuğu belirlendi.

Erzurum Şehir Hastanesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, salgınla mücadelede şehir hastanelerinin önemli rol üstlendiğini belirterek, bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlık ordusunun Kovid-19 ile mücadelede azimle çalıştığını söyleyen Bedir, salgının üstesinden aşıyla gelineceğini vurguladı.

Bedir, vatandaşların aşı konusunda tereddüt yaşamamasını isteyerek, "Dünyada 4,5 milyar doz aşı uygulanmış, etkileri, yan etkileri, her şeyi artık çok açık bir şekilde ortaya çıkmış. Vatandaşlarımızın bu konuda hiç tereddüt etmemeleri lazım. 'Aşı vuruldum bana bulaşmayacak' diye bir şey de yok. Aşı bulaştırıcılığı azaltıyor. Aşı olanlar daha az bulaştırıyor veya aşılı olanlar hastalığa daha az yakalanıyor. Bizim esas beklediğimiz konu hastanelere düşüşü, yoğun bakımlara gidişi azaltmak. Aşı bize bunu sağlıyor." diye konuştu.

- "Hastanede iki doz Biontech aşısı yaptıran bir tane bile yoğun bakım hastası yok"

Hastanede yatan Kovid-19 hastaları üzerine çeşitli hekimler ve branş doktorlarınca çalışma yapıldığını anlatan Bedir, şunları kaydetti:

"Hastanemizde tedavi gören, Nisan-Ağustos ayları arasındaki yoğun bakım hastaları üzerinde bir inceleme yaptık. Bu hastaların aşı durumu, yaşları ve eşlik eden hastalıklarıyla ilgili bir araştırma yaptık. Bu dönemde yoğun bakımda yatan 589 hasta üzerinde yaptığımız incelemede şunu gördük. Bu hastalarımızın yüzde 90'ından fazlası, sayı olarak da yaklaşık 460'ı hiç aşı olmamış. 100'e yakını da sadece birinci dozu aşıyı yaptırmış. Her ikisi de aşısız sayılır. Diyebiliriz ki servislerde ve yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i, hiç aşı yaptırmamış ya da bir doz yaptırmış kişiler. Hastanede iki doz Biontech aşısı yaptıran bir tane bile yoğun bakım hastası yok. Bu çok ilginç bir veri."

Bedir, Erzurum Şehir Hastanesinin hiçbir zaman tam doluluğa ulaşmadığını belirterek, hastane imkanlarının çok geniş olduğunu aktardı.

Salgın döneminde yatak sayısı açısından hiç sıkıntı çekilmediğinin altını çizen Bedir, "Vaka sayılarımızın arttığı sürede tabi ki hastanemizin hasta yükü arttı ancak çok şükür yatak noktasına hiç sorun yaşanmadı. Bundan sonra da inşallah yaşamayız. Yoğun bakımlar içinde durum böyle." diye konuştu.

- "Aşıya inanın, güvenin" çağrısı

Bedir, aşının önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstiyoruz ki aşı için kuyruklar olsun. Biz bir hastanede 10 tane aşı polikliniği açmışsak, kuyruklar var diye 20'ye, 30'a çıkartalım, bizi zorlayın. Biz hakikaten bu açıdan geriye gidiyoruz, 10 aşı polikliniği açmışız 5'e düşürüyoruz, 4'e düşüyoruz. Çünkü talep az geliyor. Çok şükür son günlerde aşıya bir ilgi var. Tabi bunda vaka sayılarındaki artışın da etkisi var. Sıkıntılı bir varyant olan delta varyantı şu an bütün ülkede, bütün dünyada hakim. Dolayısıyla bizim aşıya inanıp güvenip hiçbir tereddüt duymadan gidip yaptırmamız lazım."

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