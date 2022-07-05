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Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin yargılamaya başlandı

05.07.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme heyeti, sanıklar yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G'nin tutuklanmasına karar verdi

Erzurum'da yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla yurt yöneticisi ve hizmetlinin 96 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye veya gebe kadına işkence yapmak" suçundan tutuksuz yargılanan yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G. taraf avukatları ile mağdur çocukların aileleri katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti.

Mağdur aileler ise çocuklarına yapılanlardan dolayı sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar N.K. ve U.G'nin tutuklanmasına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

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