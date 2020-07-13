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Erzurum’da Kurban Bayramı tedbirleri

ERZURUM HABERLERİ  | 13.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentte kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirleri içeren bir yazı yayımlandı.

Erzurum Valiliği tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentte kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirleri içeren bir yazı yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kurallarca kurban kesiminin yapılacağının bildirildiği yazıda, “Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri yönetebilmek açısından bir takım usul ve esaslar belirlenmiştir” denildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada belirlenen kurallar şu şekilde sıralandı:
“Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerlerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır.
Kurban kesim saati, kesimi yapacak işletme tarafından hizmet alacak kişiye SMS yoluyla bildirilecektir.
Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak ve bayramın üç gününe kesim işlemi yapan işletme tarafından eşit şekilde randevu verilerek planlanacaktır.
Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları kesim yapılacak her gün için oluşturdukları randevu bilgisini bir gün önceden sekretaryası İl Müftülüğünce yürütülecek olan İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’na bildirecektir.
Kesim yerlerine gidecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak için hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.
Her kurban için hisse başına parçalama işi, görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.
Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kuralına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir.
Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”

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