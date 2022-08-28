YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

28.08.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AAP 075 plakalı minibüs, Göksu yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 30 yaşındaki Yaşar B. hayatını kaybetti, A.K, B.A, M.K, Y.A, A.K, A.A, Y.A. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor maçının ardındanErzurumspor FK-Yılport Samsunspor maçının ardından
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ettiSivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
Adana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladıAdana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Minibüs ölü yaralı

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:32
Öğle
12:21
İkindi
16:03
Akşam
19:01
Yatsı
20:25

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazar

Engin Eczanesi
Palandoken
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Cem Eczanesi
Yakutiye
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.