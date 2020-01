Erzurum’da miniklerin karne heyecanı

Erzurum’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Erzurum Valisi Okay Memiş öğrencilerin karne coşkusuna ortak oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Sabancı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, öğrencilere karne dağıttı, tatil için tavsiyelerde bulundu.

Erzurum’da bin 250 okulda, 173 bin 611 öğrenci karne alarak sömestr tatiline girdi.

Erzurum’un Türkiye’nin coğrafi alan olarak 4. büyük ili olduğunu kaydeden Vali Memiş, “İlimizde doğa şartları kış mevsimi çok sert geçiyor ama biz tüm okullarımızda öğrencilerimizi en iyi şartlarda en iyi fiziki ortamlarda eğitim öğretim almalarına gayret ediyoruz” dedi.

İlin eğitim sıralamasını yukarıya taşımak için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vali Memiş, sıralamada en az 10 basamak yukarı çıkacaklarını söyledi.

“Erzurum, 2023 yılında eğitimde ilk 10 vilayet arasına girecektir” diyen Vali Okay Memiş şöyle devam etti: “Bunu okul yöneticileri öğretmenler veliler ve öğrencilerimizle başaracağız. Anadolu ilk üniversitesi Çifte Minareli Medrese Yakutiye Medresesi Eğitim ve Öğretimin en güçlü illerden birisi Erzurum. Buna yakışır bir seviyeye en kısa sürede geleceğiz. Öğrencilerimizi çocuklarımızı milli ve manevi değerlere uygun bir şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ama sadece öyle değil fenle, bilimle, teknolojiyle çağın doğrularını alarak çocuklarımıza öğretmeye büyük gayret ediyoruz.”

Konuşmasının ardından karne dağıtan Vali Memiş, öğrencilere elma şekeri ve kitap da hediye etti.