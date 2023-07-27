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Erzurum'da polisin kovalamacası sonucu uyuşturucu ve silahla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

27.07.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir araçtan inip kaçarken polislerce bir miktar uyuşturucu ve silahla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saltuklu Mahallesi Atalay Caddesi'nde durumundan şüphelenerek durdurdukları araçtan inip koşmaya başlayan Okan K. ile Burak G'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelilerin kaçarken üzerindeki eşyayı yola attıklarını fark eden ekipler, güzergahta yaptıkları aramada, poşet içerisinde 160,35 gram bonzai, bir miktar tütüne sarılı bonzai, 19 milimetre çapında fişek, 20 santimetre uzunluğunda bıçak, ayrıca yere atılmış 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek olan şarjör ele geçirdi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Okan K'nin 40, Burak G'nin ise 3 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan 2 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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