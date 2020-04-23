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Erzurum'da sahte izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye ceza kesildi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Resmi belgede sahtecilikten adli işlem başlatılan 90 kişiye toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı

Erzurum'da sahte seyahat izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında kentte araç giriş-çıkış kısıtlaması sürüyor.

Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapan polis ekipleri, 90 kişinin seyahat izin belgelerinin sahte olduğunu tespit etti.

Resmi belgede sahtecilikten adli işlem başlatılan 90 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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