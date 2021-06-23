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Erzurum'da şantiyeden bakır kablo çalan 2 şüpheli Elazığ'da yakalandı

23.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da şantiyeden bakır kablo çalan 2 şüpheli Elazığ'da yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Erzurum'da bir tünel inşaatının şantiye alanından bakır kablo çalan 2 şüpheli Elazığ'ın Palu ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalında devriye görevi esnasında, ormanlık alanda C.K. (30) ve S.D'yi (18) bakır kabloyu plastik sargılarından ayırmak için yakarken suçüstü yakaladı.

Ekipler, yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki bakır kablonun Erzurum'da bir tünel inşaatının şantiye alanından çalındığını tespit etti.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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