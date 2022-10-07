YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı

Erzurum'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı

07.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı

Erzurum'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı

Erzurum'da sebze ve meyve halindeki bir iş yeri, çıkan yangında büyük hasar gördü.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'ndeki İbrahim Kaçmaz'a ait tek katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İçinde yanıcı özelliği olan boş plastik meyve kasaları bulunan iş yerindeki alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarıyla bitişikteki diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Olayda, Kaçmaz'a ait iş yeri büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da bir araçta 19 parça tarihi eser ele geçirildiErzurum'da bir araçta 19 parça tarihi eser ele geçirildi
Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduAdına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Yenilenen Beyazıt Meydanı törenle açıldıYenilenen Beyazıt Meydanı törenle açıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın Erzurum İtfaiye

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:10
Öğle
12:08
İkindi
15:21
Akşam
17:56
Yatsı
19:14

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Cuma

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.