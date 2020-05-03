YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

Erzurum’da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

ERZURUM HABERLERİ  | 03.05.2020 18:58 | Son Güncelleme

Erzurum’da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.

Erzurum’da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti. Boş kalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamanın üçüncü gününde de kent genelinde ki farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.
Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü. Boş kalan sokaklar ise İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendiKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendi
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Erzurum Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:28
Sabah
05:06
Öğle
12:17
İkindi
16:07
Akşam
19:18
Yatsı
20:49

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Ağırman Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İlaç kullanmadan sivilce izlerinden kurtulmak mümkün

İlaç kullanmadan sivilce izlerinden kurtulmak mümkün

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Aziziye’den Ramazan Yardımı

Aziziye’den Ramazan Yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.