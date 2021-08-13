Erzurum'da seyir halinde alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü

Erzurum'da seyir halinde alev alan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kentin Yoncalık semtinden Cumhuriyet Caddesi istikametine doğru ilerleyen Ş.Y. idaresindeki 51 EN 909 plakalı otomobilin kaporta kısmında yangın çıktı.

Alevleri gördükten sonra araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, aracın yoldan çekilmesiyle yolu trafiğe açtı.



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