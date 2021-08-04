Erzurum'da seyir halindeyken alev alan kereste yüklü tırda hasar oluştu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmı alev alan tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Erzurum-Artvin D-950 kara yolundaki Balıklı Mahallesi Pirinkayalar mevkisinde, Selim Aras idaresindeki 04 AAF 187 plakalı tırın motor kısmında seyir halinde olduğu sırada mekanik nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ile Uzundere Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın çekici bölümü kullanılamaz hale geldi, kereste yüklü dorsesinde ise hasar oluştu.



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