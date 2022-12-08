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Erzurum'da şiddet olayına karışan öğrenciler gözaltına alındı

08.12.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 öğrenci savcılıkça serbest bırakıldı

Erzurum'da şiddet olayına karışan ve sosyal medyada görüntüleri yer alan öğrenciler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyaya yansıyan kız öğrencilerin kavga ettikleri görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen öğrencilerden olayda dayak yediği iddia edilen kız öğrenci İ.D. (12) ile kavgaya karışan kız öğrenci Ç.D. (12), görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaşan erkek öğrenci H.A. (14) ile yanlarında oldukları belirlenen 3 öğrenci daha gözaltına alındı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilen öğrenciler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öğrenciler çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.

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