Erzurum'da silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Erzurum'un Çat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Parmaksız Mahallesi'nde M.Ç. ile K.I. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. M.Ç'nin yakınlarının da araya girmesiyle tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Olayda, M.Ç. ile K.I'nın yanı sıra Ö.I, Z.Ç. ile A.Ç. yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Çat Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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