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Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kentte araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Kentte kısıtlama öncesi ziyaretçi yoğunluğunun olduğu Erzurum Kalesi civarı, tarihi Çifte Minareli Medrese, kent meydanları ve Cumhuriyet Caddesi'nde kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermiyor.

Ana cadde ve bağlantı noktalarına bariyer kurarak araçların geçişini engelleyen polis ekipleri, kentin farklı noktalarında kontrollerini sürdürüyor.

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