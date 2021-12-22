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Erzurum'da son 2 günde kardan dolayı mahsur kalan 61 hasta ve 62 yolcu kurtarıldı

22.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da son 2 günde kardan dolayı mahsur kalan 61 hasta ve 62 yolcu kurtarıldı

Erzurum'da son iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 61 hasta, 62 yolcu ve 19 araç ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarmadan oluşan ekipler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) koordinesinde kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşım sağlanamayan mahallerdekilerin mağdur olmaması için seferber oldu.

Ekipler, son 24 saatte Tekman, Aziziye, Çat, Karayazı, Köprüköy, Hınıs ilçelerindeki mahallelerde yaşayan ve yollar kapalı olduğu için evlerinde mahsur kalan hamile, yüksek ateşli kişiler, kalp ve diyaliz hastalarının yanı sıra yüksekten düşen, ilaçtan zehirlenen ya da Kovid-19 olan 31 kişiyi yolları açarak hastaneye ulaştırdı.

Görevliler, Çat ilçesi Çirişli mevkisi, Karayazı ilçesine bağlı Çavuşköy mevkisi, Salyamaç, Payveren mahalleleri ve Horasan ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde kardan dolayı mahsur kalan 1 ambulans, 11 araç ve 36 yolcuyu da yolda kar temizleme çalışması yaparak kurtarıldı.

Dün de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 30 hasta ile çeşitli mevkilerde mahsur kalan 7 araç ve 26 yolcu kurtarılmıştı.

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