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Erzurum'da su kanalizasyon çalışmasında doğal gaz borusu delindi

23.03.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da su kanalizasyon çalışmasında doğal gaz borusu delindi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde su hattındaki arızaya müdahale eden ekiplerin çalışması esnasında doğal gaz borusu delindi.

Vani Efendi Mahallesi'ndeki su hattında meydana gelen arızaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesine bağlı Erzurum Su ve Kanal İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede iş makinesiyle kazı yaptı.

Çalışma sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu mahalleye gaz kokusu yayılmaya başladı.

Sızan gazı kesmeye çalışan belediye görevlileri, durumu Palen Doğalgaz ekiplerine bildirdi. Görevliler, ayrıca vatandaşların araçlarıyla bölgeye yaklaşmaması için önlem aldı.

Mahalledeki doğal gaz hattının kapatılmasının ardından bölgeye gelen Palen Doğalgaz ekibi çalışma başlattı.

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