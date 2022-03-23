Erzurum'da su kanalizasyon çalışmasında doğal gaz borusu delindi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde su hattındaki arızaya müdahale eden ekiplerin çalışması esnasında doğal gaz borusu delindi.

Vani Efendi Mahallesi'ndeki su hattında meydana gelen arızaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesine bağlı Erzurum Su ve Kanal İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede iş makinesiyle kazı yaptı.

Çalışma sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu mahalleye gaz kokusu yayılmaya başladı.

Sızan gazı kesmeye çalışan belediye görevlileri, durumu Palen Doğalgaz ekiplerine bildirdi. Görevliler, ayrıca vatandaşların araçlarıyla bölgeye yaklaşmaması için önlem aldı.

Mahalledeki doğal gaz hattının kapatılmasının ardından bölgeye gelen Palen Doğalgaz ekibi çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz