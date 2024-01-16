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Erzurum'da tırla yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

16.01.2024 14:30 | Son Güncelleme:
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Aralık'ta tırla seyir halindeyken Nurullah Soysal'a çarpıp ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çıbık ile maktulün ailesi, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasında Soysal'a kasten çarpmadığını öne süren Çıbık, bakmakla yükümlü yaşlı annesi olduğundan tahliyesini talep etti.

Çıbık, olay esnasında yolda bir çukur olduğunu ve oraya girmemek için direksiyonu sağa çevirdiğini belirterek, "Bir cisme vurduğumu düşündüm ve yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra tırı sağa çekip indim. Tırın sağ ön tarafındaki basamağa ilişmiş bir bere gördüm. Birine vurduğumu aklıma gelmedi ve soğuk bölgede olduğum için bereyi lazım olur diye yanıma aldım sonra yoluma devam ettim." dedi.

Bingöl'e doğru giderken patronu S.S'nin kendisini aradığını anlatan Çıbık, şunları kaydetti:

"Patronum beni ilk aradığında 'bir trafik kazasına karışmışsın, en yakın kolluk birimine git' dedi. Daha sonra yine arayınca bir kişiye çarptığımı ve yine en yakın kolluk birimine gitmemi söyleyip, bir polis numarası verdi. Verilen numarayı aradığımda kazaya karıştığımı söylediler ve nerede olduğumu sordular. Ben de Karlıova'ya doğru gittiğimi söyledim. Bölge trafiğe doğru giderken aracı teslim edeceğimden ve patronumun son aramasında birine çarptığımı söylemesi üzerine araçta kalmasını istemediğimden basamaktan aldığım bereyi attım. Çarptığım kişiye ait olduğunu bilmiyordum ve ona ait olabileceğini düşünmedim. Bereyi atarken polis ekipleri bunu gördü."

Çıbık, araçta bulunan kutusu açılmamış alkol şişelerini de Gürcistan'da ucuz olduğu için arkadaşına aldığını ve olay esnasında alkollü olmadığını iddia etti.

Sanık avukatı ise maktulün yaya olarak bulunduğu yerle aracın kör noktasının göz önünde bulundurulmasını ve müvekkilinin tahliyesini istedi.

Maktulün avukatı da sanığın verdiği ifadelerde çelişki olduğunu belirterek, tutukluluğunun devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanık Mehmet Çıbık'ın "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyet verilmesi halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınması talep ediliyor.

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