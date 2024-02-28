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Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

AA AA
28.02.2024 15:27
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Erzurum'da çekici ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Nuri E. (58) idaresindeki 42 ALC 105 plakalı çekici, Pasinler-Köprüköy kara yolunda aynı şeritte seyreden Tugay G'nin (33) kullandığı 36 KE 735 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kamyonetteki Gökhan Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Nuri E. ambulansla Pasinler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yavuz'un cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum çekici

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