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Erzurum'da üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

AA AA
18.04.2024 08:38
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Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı.

Erzurum'da üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Atatürk Üniversitesinin kampüs girişinde iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada üniversite öğrencilerinden M.S.B (22) ile A.B (22) yaralandı.

Yaralı öğrencilerin kampüs içerisinde uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

A.B ile ağır yaralı M.S.B, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli Y.E.B, polis ekiplerince otomobilde yakalandı.

Erzurum'da üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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