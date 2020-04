Erzurum’da üretilen 100 bin maske vatandaşlara dağıtılacak

Erzurum’da Vali Okay Memiş’in talimatıyla Halk Eğitim Merkezlerinde üretilen 100 bin maske vatandaşlara dağıtılacak. İl Pandemi Kurulu Ekonomi toplantısında müjdeli haberi veren Vali Memiş, “Pazartesi günü maske dağıtımına başlıyoruz.” dedi.

Koronavirüs salgının etkisini azaltmak ve vatandaşların sağlığını korumak adına Erzurum’da alınan önlemler katlanarak devam ediyor. Salgının etkisinin en alt seviyeye indirilmesi adına maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından harekete geçen Vali Okay Memiş, Halk Eğitim Merkezlerinde maske üretimi için talimat verdi. Oluşturulan ekiplerce günlük 20 bin maskenin üretildiği kentte, dağıtımlar ise Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Camii Kavşağı, Gürcü Kapı Kavşağı, Gez Mahallesi Kavşağı, 50. Yıl bitimi Sanayi Kavşağı, Palandöken forum AVM önü ve Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde Vefa Destek Grubu Üyeleri ve polisler tarafından yapılacak.

Müjdeli haberi ekonomi toplantısında veren Vali Okay Memiş, maskelerin sağlıklı ortamda üretildiğini bildirdi.

İlk etapta günlük 20 bin maskenin üretilerek vatandaşlara dağıtılacağı bilgisini paylaşan Vali Memiş, ilerleyen süreçte bu sayının artacağını söyledi.

Vali Memiş, “Önümüzdeki hafta pazartesi günü öğlen saatlerinden itibaren maske dağıtımına başlıyoruz. Bir hafta içerisinde toplamda 100 bin maskeyi il merkezimizdeki vatandaşlarımıza dağıtacağız. İlçelerimizde ise kaymakamlarımıza talimat verdim. Onlarda hemen üretime başlayarak orada yaşayan vatandaşlarımıza dağıtacaklar.” diye konuştu.

Aylık 90 milyon maske üretilecek

Erzurum olarak Koronavirüs salgınından en az zararla çıkma niyetinde olduklarını ifade eden Vali Memiş, "Hatta krizi fırsata çevirme adına bir takım çalışmalarımız var. İş insanı Sevda Aydın hanımefendi Tekstilkentte şu an boş olan fabrikada mayıs ayında steril maske üretimine başlayacak. Tüm ülke için üretim yapılacak fabrikada aylık 90 milyon maske üretimi hedefleri var. Fabrikada ayrıca tulum gibi bir takım sağlık malzemeleri de üretilecek.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; vali yardımcıları, kaymakamlar ve il müdürlerinin yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rasim Fırat, 1. Organize ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, 2. Organize ve Sanayi Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.