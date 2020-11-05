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Erzurum'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

ERZURUM HABERLERİ  | 05.11.2020 10:45 | Son Güncelleme

Erzurum'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, uyuşturucunun yanı sıra silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapma" suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Takibe alınan bu kişilere yönelik ilçedeki çeşitli adreslerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan çok miktarlarda kubar esrar, uyuşturucu nitelikli metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı, tabanca mermisi ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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