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Erzurum'da vatandaşlar, sattıkları hayvanlarının gelirlerini depremzedelere gönderdi

14.02.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hayvanlarını satıp gelirlerini depremzedelere bağışladı.

Tortum Kaymakamlığı gözetiminde muhtarlıkların başlattığı yardım kampanyası kapsamında bir araya gelen ilçe ve mahalle sakinleri, hayvanlarını satarak deprem bölgesindeki insanlara destek oluyor.

Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan birçok kişi, ilçe merkezindeki canlı hayvan pazarında sattıkları hayvanların gelirlerini AFAD'a gönderiyor.

Mahallelerden 54 hanesi bulunan Yumaklı Mahallesi Muhtarı Recep Ateş, "Mahalle sakinlerimizle yardım kampanyası başlattık ve 31 büyükbaş hayvan topladık. Hayvanlarımızı Tortum Canlı Hayvan Pazarı'nda 475 bin 500 liraya sattık. Gelirini de kaymakamlık aracılığıyla AFAD hesabına yatırdık. Biz devletimiz için varız. Bu afetin üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 80 hayvanın da satışı yapılıp geliri AFAD'a gönderilen ilçede hayvan toplama kampanyası devam ediyor.

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