Erzurum'da vatandaşlarca bulunan toy kuşu yavrusu annesi ile buluşturuldu

Erzurum'da vatandaşlarca yalnız bulunan toy kuşu yavrusu, doğada annesi ile buluşturuldu.

Şenkaya ilçesi Karıncadüzü bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu ilçeye yakın olan Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen doğa koruma görevlileri, yavru kuşu Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bakımını yaptıktan sonra bulunduğu bölgeye getirdi.

Burada annesiyle buluşturulan yavru kuş, doğal yaşamına döndü.



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