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Erzurum'da "Vefa ekibi", sokak hayvanlarını da unutmadı

ERZURUM HABERLERİ  | 11.04.2020 18:24 | Son Güncelleme

Erzurum'da "Vefa ekibi", sokak hayvanlarını da unutmadı

Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından, sokak hayvanlarının aç kalmaması için polis, jandarma ve zabıta ekipleri seferber oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyduğu Erzurum'da, besin bulamayan sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara yiyecek bırakıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis, jandarma ve zabıta ekipleri araçlarla şehrin dört bir yanına sokak köpekleriyle kediler için mama bıraktı.

Bazı ağaçlık alanlar ile kent merkezlerindeki meydanlara ise kuşlar için yem döken ekipler, uygulamayı yarın da sürdürecek.

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Erzurum Jandarma Polis sokak hayvanları "Vefa Sosyal Destek Grubu" Yem

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