Erzurum'da yaralı bulunan şahin ve ishak kuşu tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan şahin ile ishak kuşu tedavi edilip doğaya bırakılacak.

Kentin Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki kırsal bölgelerinde yaralı ve bitkin haldeki şahin ile ishak kuşunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, hayvanları vatandaşlardan teslim aldı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kuşlar tedavilerinin ardından doğal ortamına salınacak.

