Erzurum’da yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket

Ahilik kültürünün tanıtılıp yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu yıl 33’üncüsü kutlanan Ahilik Haftası münasebetiyle Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve beraberindeki heyetle birlikte Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

1944 yılından beri kadın terzisi olarak görev yapan Yılın Ahisi Hanifi Güneyin, Yılın Kalfası Oto Motor Kalfası Bahadır Özbenni ve Yılın Çırağı Ertuğrul Arıcı’yı kısaca tanıtan Başkan Rasim Fırat, Ahilik kültürünün mertlik, dürüstlük anlayışı ile birlik ve dirliğimize güç kattığını söyledi.

Bu anlamda Erzurum’un da bir tarih ve kültür şehri olduğuna dikkat çeken Erzurum Valisi Okay Memiş, “Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Erzurum, geçmişten günümüze kadar bölgenin ve yakın ülkelerin ulaşım bağlantı merkezi olmuştur. Demiryolu, hava ve karayolu ulaşım ağıyla şehrimiz birçok ilden daha avantajlıdır. Bu yüzden artık bizler üretime yönelmeliyiz. Devlet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın destekleri, milletvekillerimiz, valiliğimiz, büyükşehir belediyemizle birlikte organize sanayi bölgelerine yeni fabrikalar yapıyoruz. Bize aktarılan kaynakları hep bu fabrikaların yapımında kullandık. Organize Sanayi Bölgemizde çalışan sayısı bin kişiye ulaştı, Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde bu sayıları 2 binlere kadar çıkaracağız. 4 tane fabrikamızın temelleri atıldı, 2 ay içeresinde fabrikaların kabasını tamamlayacağız. Kışında ince işçiliklerini tamlayacağız. Sanayicimizle, esnafımızla el birliği ile ilimizi ülkemizi kalkındıracağız. Bu vesile ile tüm esnafımızın Ahilik Haftasını kutluyor, sağlıklı günler temenni ediyorum” dedi.

Kısa konuşmaların ardından Yılın Ahisi Hanifi Güneyin ve Yılın Kalfası Bahadır Özbenni ve Yılın Çırağı Ertuğrul Arıcı’ya plaket ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzalı ‘Berat’ları Vali Okay Memiş ve Başkan Rasim Fırat tarafından takdim edildi.